Engavetamento deixa uma pessoa ferida na Via Dutra, em Resende

Um engavetamento envolvendo um automóvel e duas carretas interditou parcialmente a pista sentido São Paulo da Via Dutra, na altura do km 314,9, em Resende, no fim da tarde desta terça-feira (dia 25). O acidente ocorreu por volta das 17h30 e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da PRF, uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende para avaliação médica.

As circunstâncias da colisão não foram divulgadas. A pista registrou lentidão durante o atendimento.

Foto: Divulgação/PRF