Motociclista ferido em colisão com caminhão morre horas após acidente em Volta Redonda

O motociclista que ficou gravemente ferido em um acidente na Avenida Adeodato Pires, no bairro Niterói, em Volta Redonda, morreu na madrugada desta quarta-feira (dia 26). Ele foi identificado como Nilton Antônio de Amorim, de 61 anos. Nilton estava internado no Hospital São João Batista desde o fim da tarde de terça-feira (dia 25), quando se envolveu em uma colisão com um caminhão que entrou na contramão.

O acidente ocorreu por volta das 16h35 e também envolveu outra motocicleta. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão afirmou ter se confundido com a sinalização da via e, acreditando haver mais pistas no mesmo sentido, acabou acessando a faixa contrária, provocando o choque.

Além da vítima fatal, outra pessoa que estava na mesma motocicleta permanece internada. Já duas mulheres que seguiam na segunda moto sofreram apenas escoriações leves e foram atendidas no local.

O motorista do caminhão foi ouvido e liberado, devendo responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. A Polícia Civil e a perícia realizaram os procedimentos no local para esclarecer as circunstâncias da colisão.