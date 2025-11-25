Munir articula Detran Em Movimento e RJ Para Todos

Se você não tem carteira de trabalho digital, está procurando emprego ou não tem dinheiro para pagar a segunda via da carteira de identidade, anote na agenda: de amanhã quarta-feira (dia 26) até 15 de dezembro, esses e outros serviços estarão disponíveis gratuitamente em vários municípios fluminenses, com direito até a serviços de beleza.

Os serviços serão oferecidos por meio dos programas Detran Em Movimento e RJ Para Todos, graças a uma articulação do deputado estadual Munir Neto junto ao Governo do Estado.

“Mapear a necessidade de cidadania da população Sul Fluminense tem sido uma constante do meu mandato, assim como foi na minha trajetória de secretário de Assistência Social. E esses programas vão proporcionar isso, facilitando a vida dos moradores”, disse Munir.

Somente nos últimos dois anos mais de dez programas como esses já foram viabilizados na região por Munir, muitos a partir de solicitação dos prefeitos da região.

Os serviços serão oferecidos de forma itinerante por Detran-RJ, Fundação Leão XIII, Carreta do Trabalhador, Procon, entre outros, além dos serviços das prefeituras.

“A solicitação junto ao Detran foi prontamente atendida pelo presidente, Rodrigo Coelho, que enviou uma equipe técnica aos locais onde se darão as ações. Em Rio Claro, no Ginásio Batatão, eu e o secretário municipal de Assistência Social, Júlio Cesar Rocha, acompanhamos a visita”, pontuou Munir, acrescentando que tanto o RJ Para Todos como o Detran Em Movimento “são excelentes oportunidades para os moradores regularizarem seus documentos, tirar dúvidas ou mesmo se candidatar a uma vaga de emprego. Portanto, não percam essa chance”.

Programação

RJ Para Todos

Distrito da Califórnia, em Barra do Piraí (26/11)

Bairro Santa Cruz, em Volta Redonda (27/11))

Bairro 9 de Abril, em Barra Mansa (28/11)

Vila Santa Cecília, Volta Redonda (29/11).

Serviços: Expedição de Carteira de Trabalho digital, Banco de empregos do Sine, Isenção para segunda via de RG, Isenção para segunda via de certidões de nascimento e óbito, Habilitação para casamento, Saúde, beleza e bem-estar (aferição de pressão arterial, teste de glicose, avaliação pediátrica, nutricionista, barbearia) e Recreações para as crianças.

Detran Em Movimento

Rio Claro (27/11)

Itatiaia (8/12)

Volta Redonda (15/12).

Serviços: carteira de identidade, habilitação (com o Duda pago), recurso de multa, vistoria e licenciamento anual de veículos, emplacamento, entre outros, sem a necessidade de agendamento.

Foto: Divulgação