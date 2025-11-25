Oportunidades: Empresa abre vagas para pizzaiolo e auxiliar de cozinha em Volta Redonda

Uma oportunidade de emprego foi aberta em Volta Redonda para quem busca colocação no setor de alimentação. A empresa anunciou sete vagas: quatro para pizzaiolo, com salário de R$ 1.700, e três auxiliar de cozinha, com remuneração de R$ 1.600. As contratações serão feitas em regime CLT.

Os selecionados terão direito a alimentação no local e vale-transporte. A jornada de trabalho será das 15h às 23h20, em escala 6×1. Segundo a empresa, há possibilidade de crescimento profissional dentro da equipe.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no corpo da mensagem a vaga desejada.

Imagem de freepik