Sindicato dos Metalúrgicos antecipa segunda parcela do 13º salário

O Sindicato dos Metalúrgicos anunciou nesta semana a antecipação da segunda parcela do 13º salário dos funcionários da entidade. A medida, fruto de uma gestão financeira considerada exemplar, reforça o compromisso da diretoria com a valorização dos trabalhadores e a responsabilidade administrativa.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da iniciativa: “Nosso Sindicato existe para defender e valorizar os trabalhadores. A antecipação do 13º é mais uma demonstração de que cuidamos das pessoas que fazem a entidade funcionar todos os dias. É um reconhecimento ao esforço coletivo e à importância de cada colaborador”.

Já o diretor financeiro, Alex Clemente, ressaltou o papel do planejamento na decisão: “A administração responsável das finanças do Sindicato nos permite tomar decisões que beneficiam diretamente nossos funcionários. A antecipação do 13º salário é fruto de planejamento e de uma gestão transparente, que busca sempre o equilíbrio e a valorização de quem está conosco”.

A antecipação da segunda parcela do benefício, tradicionalmente paga até dezembro, garante maior tranquilidade aos trabalhadores da entidade em um período de aumento de despesas familiares, como festas de fim de ano e compras natalinas. Com a medida, o Sindicato reforça sua imagem de solidez e responsabilidade, destacando-se como exemplo de gestão entre entidades representativas.

