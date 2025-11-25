Polícia apreende drogas no Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda

Uma ocorrência registrada na tarde desta terça-feira (dia 25) mobilizou policiais militares no bairro Vila Rica/Jardim Tiradentes, em Volta Redonda. A guarnição foi acionada pelo Ciosp para prestar apoio a um policial que havia flagrado um jovem com uma quantidade de drogas na Rua 22.

Segundo a PM, o rapaz informou ter adquirido o material ilícito com outra jovem do mesmo bairro. A equipe acompanhou o militar até a residência indicada, onde a responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos agentes. No interior da casa, os policiais encontraram mais porções de entorpecentes.

Os envolvidos foram conduzidos à 93ª DP, junto aos responsáveis legais, para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. A quantidade exata de droga apreendida ainda será contabilizada.

Foto: Divulgação/Polícia Militar