Homem é preso por injúria após companheira denunciar agressão, em Pinheiral

Uma ocorrência de violência moral em ambiente doméstico mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (dia 28) em Pinheiral. A equipe do 28º BPM foi acionada por uma jovem de 21 anos que relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 34 anos, na residência do casal, no Centro.

Segundo a PM, a vítima pediu apoio para retirar seus pertences do imóvel. Quando a guarnição chegou ao endereço, o suspeito já não estava no local. A retirada dos objetos foi acompanhada pelos policiais, que, em seguida, seguiram até uma academia da cidade, onde o homem foi localizado.

Os envolvidos foram conduzidos à 101ª DP. O suspeito passou por análise da autoridade policial e acabou autuado pelo crime de injúria, permanecendo preso. Segundo a PM, ele já possui passagens por lesão corporal contra a mulher e estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal para exame de corpo de delito.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.