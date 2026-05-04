Foragido por tentativa de homicídio é capturado em Barra Mansa

Um homem de 47 anos, foragido da Justiça por tentativa de homicídio, foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 4) em Barra Mansa. A captura ocorreu por volta das 14h, no bairro Ano Bom, durante uma ação da 90ª DP voltada ao combate a crimes contra a vida.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão é resultado de investigações conduzidas pela unidade, que identificaram a autoria do crime e levaram à representação pela prisão do suspeito. A Justiça decretou a prisão temporária no último dia 30 de abril.

Após trabalho de inteligência e diligências investigativas, os agentes conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão. A operação foi coordenada pelo delegado titular Marcus Montez e faz parte de um esforço contínuo para localizar foragidos e combater homicídios na região.

O suspeito foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde teve o mandado judicial cumprido. Ele será transferido para o sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam e tramitam sob sigilo.

A população pode colaborar com informações anônimas por meio do Disque Denúncia, pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.