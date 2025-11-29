Com investimento de R$ 569 mil, prefeitura inicia processo para revitalizar gramado do Estádio Raulino de Oliveira   

Após a campanha melancólica do Volta Redonda na Série B do Brasileiro – encerrada na 19ª colocação, com apenas 36 pontos e 18 derrotas –, a Prefeitura decidiu avançar na revitalização completa do gramado do Estádio Raulino de Oliveira. A intervenção, mesmo anunciada em meio à crise financeira municipal, está orçada em R$ 569 mil.

A licitação presencial ocorre em 8 de dezembro, às 9h, no auditório do Furban, no Aterrado. Segundo o edital, a medida é indispensável para recuperar o padrão técnico do campo. “O serviço permitirá a adequada utilização do Estádio para partidas oficiais e eventos esportivos, garantindo a segurança dos atletas e a conservação do patrimônio público”, afirma o documento.

O edital prevê a retirada de 10 mil metros quadrados do gramado atual, a preparação do solo e o plantio do mesmo volume de grama Celebration, no formato Maxirolo (30 m x 0,75 m). Também entram na planilha técnica: 1.000 metros cúbicos de areia lavada, 1.200 kg de adubo foliar e 5.000 kg de substrato e serviço de adubação.

De acordo com parecer técnico, a equipe do Gabinete de Estratégia Governamental (GEGOV) constatou que o campo apresenta “desgaste acentuado, irregularidades, perda de densidade da cobertura vegetal e comprometimento das condições de jogo e segurança dos atletas”.

O edital afirma ainda que a intervenção foi dimensionada conforme “as práticas recomendadas pela CBF para gramados de padrão profissional”. Nos últimos anos, o gramado do Raulino foi alvo constante de críticas – principalmente em transmissões televisivas – quanto ao aspecto visual e à qualidade do piso.

Reforma avança com atrasos

A revitalização do gramado integra um pacote maior de intervenções no Raulino de Oliveira. A secretaria municipal de Obras (SMO) coordena melhorias estruturais orçadas em R$ 2,75 milhões, todas financiadas com recursos municipais. As obras, porém, caminham com atraso.

Em outubro, a SMO informou que o projeto precisou ser revisado para contemplar novas necessidades identificadas durante a execução. Até agora, foram realizadas a pintura de boa parte da arquibancada coberta, dos camarotes e das cabines de rádio e TV; a repintura dos assentos azuis; a impermeabilização interna; e a troca das juntas de dilatação.

A Prefeitura também executou um contrapiso para “evitar o acúmulo de água, dificultando ainda mais possíveis infiltrações”. A pintura está sendo feita com tinta emborrachada, “mais durável e que ajuda na impermeabilidade”. Os assentos estão sendo recolocados após repintura com tinta epóxi – um serviço que abrangerá “quase todas as 20 mil peças”.

A empresa responsável já iniciou a retirada dos assentos da arquibancada coberta do lado oposto, que passará por nova pintura e reinstalação. Num estágio seguinte, as arquibancadas descobertas serão revitalizadas, com recuperação estrutural, pintura, impermeabilização e repintura dos assentos.

As melhorias incluem ainda a pintura da cobertura do estádio, das torres de iluminação, dos guarda-corpos e dos portões. No início de 2024, o estádio recebeu um novo sistema de iluminação em LED, que reduziu em 42% o consumo de energia. Foram instalados 204 refletores de 1.200 watts, substituindo os 176 antigos projetores de vapor metálico. O nível de iluminância do campo passou de 1.200 lux para 2.400 lux, o dobro do anterior.

“Um dos nossos maiores orgulhos foi inaugurar o Estádio da Cidadania e, agora, essas melhorias são muito importantes para que o torcedor possa ter maior comodidade”, afirmou o prefeito Neto (PP). Ele destacou que outras intervenções seguem em curso na área interna, beneficiando usuários dos serviços públicos instalados no complexo.

Temporada 2026

Com um 2026 cheio – Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série C do Brasileiro e Copa Rio –, o Volta Redonda dependerá de um estádio em melhores condições. A Prefeitura afirma que a revitalização do gramado e as obras estruturais são essenciais para que o Raulino volte a oferecer padrão compatível com o calendário de competições e com a demanda do público.