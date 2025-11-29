Menina de 11 anos escapa de estuprador em Piraí

Policiais militares do programa Segurança Presente prenderam, na tarde de sexta-feira (dia 28), um homem de 25 anos por tentativa de estupro de uma criança de 11 anos. O caso aconteceu na avenida Beira Rio, em Piraí, quando a menina caminhava sozinha até uma loja para pagar uma conta a pedido da mãe.

“O agressor abordou a criança de forma violenta. Quis agarrá-la e exigiu que ela o beijasse. Isto só não aconteceu porque, assustada, a menina correu, sendo perseguida pelo homem até conseguir entrar em um estabelecimento comercial e se proteger, momento em que o suspeito fugiu”, contou o titular da 94ª DP, delegado Antonio Furtado.

Ao tomar conhecimento do crime, o pai da menina foi com a filha até a base do Segurança Presente para relatar o ocorrido.

“Assim que ouviram o fato, os policiais colocaram pai e filha na viatura e iniciaram buscas pela região. O suspeito foi localizado ainda na Avenida Beira Rio e conduzido para a 94ª DP”, explicou o delegado Antonio Furtado.

Ao ser levantado o histórico do suspeito na delegacia, foi constatado que já possuía 52 anotações anteriores, incluindo registros de ameaça, lesão corporal, cultivo e tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de duas ocorrências envolvendo insinuações sexuais a menores.

“Estamos diante de alguém extremamente perigoso, com um vasto histórico criminal e reincidente. Em setembro deste ano, a Polícia Civil o prendeu por tráfico na Praça da Preguiça, mas foi solto em audiência de custódia. Esse indivíduo demonstra, há muito tempo, que oferece risco à população, especialmente às crianças. A atuação rápida do Segurança Presente foi fundamental para impedir que ele permanecesse nessa ciranda de crimes”, destacou o delegado Antonio Furtado.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de estupro, cuja pena pode variar de cinco a dez anos de reclusão. Na manhã de hoje (dia 29) o acusado foi transferido para a Casa de Custódia no bairro Roma, em Volta Redonda, onde passará por nova audiência.

“Diante da gravidade dos fatos e do comportamento do indiciado, determinei a prisão em flagrante e espero, sinceramente, que permaneça preso. A sociedade precisa estar protegida, e este homem precisa responder pelos crimes que cometeu”, concluiu o delegado Antonio Furtado.