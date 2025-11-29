Trio é detido com drogas no bairro Vila Nova, em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na detenção de três suspeitos na tarde de sexta-feira (dia 28), na Rua Major José Bento, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. A ocorrência teve início quando uma guarnição que patrulhava a região percebeu um jovem de 25 anos carregando uma bolsa vermelha, já citado em denúncias de tráfico no local.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito acelerou o passo e entrou em uma loja de variedades, tentando se desfazer da bolsa sobre um balcão. Os policiais recuperaram o material e encontraram porções de maconha prontas para a venda. O jovem tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo contido.

A equipe retornou ao endereço de onde ele havia saído e encontrou outros dois envolvidos, de 15 e 16 anos, que se identificaram como integrantes da distribuição de drogas no bairro. No interior da residência, foram apreendidos mais entorpecentes e celulares.

Ao todo, a polícia recolheu 38 trouxinhas de maconha (88,6 g), quatro pinos de cocaína (3,8 g), sete celulares e R$ 20 em dinheiro. Os dois detidos menores de idade ficaram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico. O terceiro, maior, foi autuado por tráfico de drogas e corrupção de menores. Todos foram apresentados na 90ª DP.

Foto: Divulgação/Polícia Militar