Wellington Silva renova com o Voltaço

O Voltaço anuncia oficialmente a renovação do contrato com o lateral-direito Wellington Silva até o fim de 2026.

O defensor de 37 anos está no clube desde 2022 e foi campeão da Série A2 do Campeonato Carioca, da Copa Rio e da Série C do Campeonato Brasileiro.

Wellington já entrou em campo em 127 partidas com a camisa do Esquadrão de Aço, sendo 30 delas em 2025, e é considerado um dos líderes e referências da equipe.

“Primeiramente é um privilégio renovar com o Voltaço, que é um clube que vou guardar para sempre na minha vida. É o clube que eu tenho mais jogos na carreira e uma identificação enorme. Sei que esse ano foi decepcionante por termos caído para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas vou lutar junto com os meus companheiros e ajudar a colocar o Voltaço onde ele merece estar”, afirmou o lateral que completou.

“Posso falar abertamente não vai faltar e luta garra, os torcedores já me conhecem bem e sabem que nunca vou desistir. Agradeço a Deus pela oportunidade, e também diretoria e aos torcedores.

Vamos reerguer esse time de novo. Vamos família Voltaço , juntos somos mais fortes”, declarou o jogador.

Foto: Anderson Mendes