Desfiles da Sapucaí podem virar patrimônio imaterial do Estado do Rio

Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, símbolo máximo da identidade cultural fluminense desde 1984, estão prestes a receber um novo reconhecimento oficial. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, na quinta-feira (dia 27), em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 5.219/25, que declara o espetáculo como patrimônio imaterial histórico, cultural, artístico e humanístico do Estado. A proposta, de autoria do deputado Vinicius Cozzolino (União), segue agora para análise do governador Cláudio Castro, que poderá sancioná-la ou vetá-la.

Cozzolino afirma que a medida busca consolidar a importância dos desfiles não apenas como entretenimento, mas como expressão central da cultura popular brasileira.

“Não se trata apenas de um espetáculo monumental, mas de uma expressão viva da criatividade popular e da força cultural do nosso povo”, disse o parlamentar.

Reconhecimento inspirado em experiências internacionais

O projeto nasceu após conversas com o presidente da Liesa, Gabriel David, e com representantes da Unesco. O deputado explica que o reconhecimento estadual é um passo essencial para que, futuramente, o Carnaval do Rio possa pleitear o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

“É assim em todos os países que conquistaram esse título, e assim também precisa ser no Rio de Janeiro”, destacou Cozzolino. A proposta também reforça a dimensão social das escolas de samba, muitas vezes responsáveis por atividades culturais contínuas nas comunidades.

“Mais do que uma festa, o desfile é expressão de resistência e valorização da cultura afro-brasileira, da periferia urbana e da ancestralidade dos povos que ajudaram a construir a nossa nação. As escolas atuam o ano inteiro como centros de formação cultural e de inclusão social”, afirmou.

Impacto econômico bilionário

Além do valor simbólico, o Carnaval fluminense tem peso decisivo na economia do estado. De acordo com estimativas oficiais, a edição de 2025 movimentou R$ 5,7 bilhões apenas na capital. Na Sapucaí, o público atingiu recordes, com cerca de 120 mil pessoas por noite nos desfiles do Grupo Especial, entre pagantes, credenciados e integrantes das agremiações.

A festa também tem forte impacto no mercado de trabalho: foram 32,6 mil vagas temporárias criadas no Carnaval de 2025. Desse total, aproximadamente 7% têm potencial de se tornar empregos permanentes, contribuindo para renda, dinamização do setor cultural e desenvolvimento social.

Tradição de 40 anos

Os desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, concebido por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1984, transformaram-se em referência internacional e se consolidaram como um dos eventos culturais mais emblemáticos do país. Agora, com o avanço da proposta, o espetáculo pode ganhar um novo nível de proteção e reconhecimento.

O governo do Estado ainda não informou prazo para decisão sobre sanção ou veto.