Barra Mansa inaugura Brilho de Natal com presença de 25 mil pessoas

A abertura oficial do Brilho de Natal reuniu cerca de 25 mil pessoas na noite de quarta-feira (dia 26), na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro de Barra Mansa. O evento marcou o início das celebrações de fim de ano no município.

A programação contou com apresentação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) e com o acendimento da árvore de 25 metros, apontada pela Prefeitura como a maior do Sul Fluminense. A estrutura será um dos principais pontos de visitação durante o período natalino.

Durante o evento, o prefeito Luiz Furlani (PL) entregou a chave simbólica da cidade ao Papai Noel. Também houve show de fogos no prédio da Prefeitura, além da abertura de espaços decorados, como letreiros iluminados, brinquedos infantis, quiosques e a Casa do Noel, onde o personagem recebeu o público e distribuiu presentes.

Entre os moradores, Janaína de Oliveira Paiva, do bairro Vista Alegre, afirmou que o evento representa mudança na forma como a cidade recebe o período natalino. “Tenho 47 anos e nunca vi Barra Mansa tão bonita. A gente costumava ir para outras cidades para curtir este momento em família. Estar aqui hoje, na cidade que nasci e cresci, junto com minha filha e meu esposo, causa em mim uma sensação muito boa. É como se estivesse em casa e recebesse a visita de uma pessoa muito querida que há anos não via”, disse.

Marcos Aquino dos Santos, morador da Vila Coringa, de 72 anos, também comentou a participação. “A gente se emociona ao ver a cidade do jeito que está. Nasci aqui em 1953 e nunca vi Barra Mansa tão enfeitada assim, com o povo reunido para o Natal. É uma data muito importante e ver todo mundo assim, feliz, junto, é o que é o verdadeiro Natal”, declarou.

Furlani afirmou que a realização do Brilho de Natal atende a um objetivo antigo. “Estou vivendo, como prefeito, um sonho que tive quando criança: ver minha amada cidade linda, iluminada e decorada de uma forma nunca antes vista. Está aí um Natal sempre sonhado, que vai ficar na história e marcar os corações dos barra-mansenses. Vai ser maravilhoso, lindo, harmonioso e, principalmente, marcante para os munícipes que passaram a olhar para a nossa cidade com orgulho e amor”, disse.

Além da Avenida Roosevelt Brasil, outros pontos do município receberam decoração temática, como a Avenida Albo Chiesse, a Rua Argemiro de Paula Coutinho, a Praça Ponce de Leon (Matriz), a antiga estação ferroviária, as pontes Ataulfo Pinto dos Reis (Arcos) e Nilo Peçanha, a rotatória do Monte Cristo e as praças das Nações Unidas e Alberto Aldet, no Ano Bom.

A Prefeitura também instalou iluminação nas avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite e informou que pretende estender os enfeites ao calçadão da Vila Nova. O Projeto Música nas Escolas preparou apresentações musicais, concertos e cantatas para o período natalino, com agenda divulgada na rede social do município (@barramansarj).