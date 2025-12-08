Homem é preso por violar medida protetiva, xingar e ameaçar vizinha em Volta Redonda

Um homem de 66 anos foi preso na noite desse domingo (dia 7), por descumprir uma medida protetiva, após proferir injúrias e ameaças contra a sua vizinha, de 52 anos, em um condomínio no bairro Mirante do Vale – na região do Retiro, em Volta Redonda. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o suspeito permaneceu detido.

A vítima acionou o botão de pedido de ajuda, instalado no celular, e logo o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) foi avisado sobre a situação de perigo. Em seguida, uma equipe do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, composto por policiais militares e um agente civil da Semop, chegaram ao local e ouviram o relato da mulher.

O homem estava visivelmente embriagado quando foi abordado. A tia da vítima, que também é companheira do suspeito, confirmou aos policiais que havia um histórico de desentendimentos entre os dois vizinhos e que, quando faz uso de álcool, o companheiro costuma apresentar comportamento inadequado.

Embora os policiais não tenham presenciado o momento das injúrias, ambos foram orientados a se dirigir à Deam. Na delegacia, a autoridade policial verificou que havia medida protetiva em vigor proibindo o homem de se aproximar ou manter contato com a vizinha. Diante disso, ele permaneceu preso por descumprimento da ordem judicial.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da tecnologia e da atuação rápida da rede de proteção.

“Mais uma prisão que demonstra a eficácia do nosso sistema e de toda a rede de proteção à mulher de Volta Redonda. Cinco segundos, após o acionamento do botão, que acontece de forma silenciosa no celular da vítima, a solicitação chegou ao Ciosp, que prestou todo o apoio necessário, enviando uma viatura mais próxima. É com essa rapidez e prontidão que nós temos conseguido evitar situações mais graves, preservando a integridade física da vítima e garantindo que o agressor responda por seus atos, sem qualquer sensação de impunidade”, disse o secretário.

Botão de pedido de ajuda

O botão de pedido de ajuda é disponibilizado às mulheres com medida protetiva expedida pela Justiça e interligado ao Ciosp. Na prática, permite que vítimas de violência doméstica acionem as forças de segurança em situações de perigo iminente, com apenas um toque no celular.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher em Volta Redonda, basta ligar para os números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Foto: Divulgação/Semop