Homem que devia 10 anos de pensão alimentícia é preso após ser reconhecido por câmeras de Volta Redonda

Agentes da Operação Segurança Presente de Volta Redonda prenderam, na tarde de sábado (6), um homem de 61 anos com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia acumulada desde 2015. A captura foi possível graças às câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com sistema de reconhecimento facial, que identificou o suspeito.

O homem foi localizado após o sistema apontar a presença do procurado no estacionamento da rodoviária, no bairro Laranjal. Os agentes iniciaram um patrulhamento e o encontraram na parte superior do terminal. Ele foi abordado e teve sua identidade confirmada como a mesma registrada pelas câmeras. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde, após análise da autoridade policial, permaneceu preso devido ao não pagamento de pensão alimentícia há 10 anos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da tecnologia no apoio às forças de segurança. “O reconhecimento facial tem sido fundamental para localizar rapidamente pessoas com mandados de prisão e cumprir decisões judiciais. Esse sistema atua como um multiplicador da força policial, garantindo mais eficiência, segurança e agilidade no trabalho diário das equipes. Parabéns a todos os envolvidos”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR