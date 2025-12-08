Suspeito de agredir a companheira no bairro Voldac é preso pela GMVR

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atuou neste fim de semana em dois casos de agressão à mulher, com base na Lei Maria da Penha, sendo que um dos suspeitos foi preso em flagrante na tarde desse domingo (dia 7) no bairro Voldac. Nessa ocorrência, os agentes que estavam em patrulha pela localidade receberam a denúncia, por parte de populares, de que um homem estava agredindo uma mulher com socos, tapas e pontapés na Rua Francisco Lau.

Os guardas municipais encontraram a vítima no local, que confirmou ter sido agredida após comunicar ao companheiro, um homem de 43 anos, que estava terminando o relacionamento – o que teria motivado a agressão, que incluiu um soco na boca. Com a descrição física do suspeito oferecida pela vítima, os agentes encontraram o homem na Avenida Nossa Senhora do Amparo, nas proximidades do 28º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi abordado e recebeu ordem de prisão, sendo levado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no Aterrado. A vítima foi levada para exame de corpo de delito.

“Mais uma vez, a Guarda Municipal agiu com prontidão e diligência para garantir a prisão em flagrante. Sabemos que acabar com a violência contra a mulher é uma das principais demandas da sociedade, que precisa de uma mudança de cultura e mentalidade que só acontecerá com o tempo, mas as forças de segurança de Volta Redonda estão dedicadas a impedir esse tipo de crime e agir o mais rápido possível para que a Lei Maria da Penha seja cumprida”, declarou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Suspeito procurado

Outra denúncia baseada na Lei da Marinha aconteceu no sábado (6). Uma viatura da Guarda recebeu, por volta das 14h, a informação da supervisão da própria GM de que uma mulher estaria sendo agredida no interior da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Monte Castelo. Ao chegarem no local, a vítima – muito abalada – confirmou que havia sido agredida pelo companheiro.

Com a descrição física do suspeito fornecida pela mulher, os agentes iniciaram rondas pelos bairros Monte Castelo, Sessenta, Casa de Pedra e Vila Santa Cecília, mas ele não foi localizado. A vítima foi levada ao Hospital São João Batista (HSJB) para tratamento e medicação, bem como avaliação de seu estado de saúde, e depois para a Deam, a fim de apresentar denúncia contra o agressor.

Foto: Divulgação/Semop.