Show de Biafra lota AAPVR, emociona o público e reforça ação solidária

O show do cantor Biafra lotou o salão da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda no último dia 6, rendendo elogios nas redes sociais e marcando o primeiro evento realizado após o acordo de cooperação técnica firmado entre o Grupo AAPVR e a Funarj. O acordo foi assinado pelo presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, e pelo presidente da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, Jackson Emerick, no dia 17 do mês passado.

A apresentação do intérprete de “Sonho de Ícaro”, “Leão Ferido”, “Vinho Antigo” e “Água Ardente”, entre outros sucessos, lotou o salão do Grupo AAPVR e também serviu como grande reforço para a Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva, o antigo Asilo Dom Bosco, já que a entrada foi trocada na hora por duas caixas de leite, uma lata de leite em pó, uma caixa de lenço umedecido ou uma embalagem de fralda tamanho para adulto G ou GG.

O presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, já esperava o sucesso do show e agradeceu a parceria com a Funarj.

“Como falei no dia da assinatura, esse acordo amplia o acesso das pessoas à arte, levando oportunidades reais para quem mais precisa e fortalecendo a nossa missão de transformar vidas. O sucesso nos anima e, tenho certeza, também à Funarj, a proporcionarmos outros, seja com show, visitas a museus, teatro e outros. O que a Funarj vem fazendo é um grande exemplo de democratização da cultura”, afirmou Geraldo Vida.

Foto: Divulgação