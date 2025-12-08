Suspeito de feminicídio em Miguel Pereira é preso após se apresentar à polícia

Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam, nesta segunda-feira (dia 8), o homem investigado por matar a cunhada e tentar assassinar a companheira no fim de novembro. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia ao perceber o avanço das diligências policiais. Contra ele, havia um mandado de prisão já expedido.

O crime aconteceu no bairro Javari. Segundo as investigações, o suspeito esfaqueou a companheira, de 22 anos, e matou a cunhada, de 28, que tentava defender a irmã durante a agressão. A vítima, Ellen Fernandes Duarte Santos, já estava morta quando policiais chegaram ao local. A sobrevivente, Karolayne Fernandes Duarte Santos, foi socorrida e segue internada em estado estável no Hospital Municipal Luiz Gonzaga.

Desde o dia do ataque, o autor estava foragido. Agentes realizaram monitoramento e diligências contínuas para localizá-lo, o que levou ao seu comparecimento à delegacia nesta segunda-feira. A Polícia Civil mantém as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso, que chocou a cidade. O agressor possui antecedente relacionado à Lei Maria da Penha.

Foto: Reprodução