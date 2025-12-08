Unidades de Saúde de VR iniciam vacinação de gestantes para prevenir recém-nascidos da bronquiolite

As gestantes a partir da 28ª semana já contam com a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) nas 46 unidades básicas da Atenção Primária da rede municipal de Saúde de Volta Redonda. Ofertada gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a imunização tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos. De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos.

“A tão esperada vacina chegou e oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. O grupo prioritário são todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, e não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é para dose única a cada nova gestação. Você que se encaixa nesse perfil, venha se proteger em uma das unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs), das 8h às 17h”, convida a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

Milene Paula de Souza, que coordena a Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), orienta, ainda, a atualização da situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, pois a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.

“A maior parte dos casos, segundo o Ministério da Saúde, decorre de infecção viral, e não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo tem como base somente o tratamento dos sinais e sintomas, incluindo terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e o uso de broncodilatadores”, afirma Milene.

De acordo com o Ministério da Saúde, a eficácia da vacinação foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento.

“Nossa rede pública de saúde está pronta para atender as gestantes, e reforço a importância de se proteger tomando a vacina. Saúde sempre foi prioridade em nosso governo, temos investido bastante para melhorar cada vez mais o serviço à população, e tenho certeza de que juntos vamos tornar Volta Redonda a cada dia mais referência para o país”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.