Carro furtado em Barra Mansa é recuperado em Volta Redonda

Um veículo Volkswagen Gol, cor azul, furtado no município de Barra Mansa, foi localizado na noite de sábado (6) na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A recuperação foi feita por uma equipe do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, composto por policiais militares e um agente civil da Semop, após câmeras de leitura de placas flagrarem o carro circulando pela cidade.

Depois de receberem o alerta e as imagens enviadas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), os policiais se deslocaram até a Rua 14, na Vila Santa Cecília, onde encontraram o veículo estacionado, trancado e sem ocupantes. No entanto, agentes do Ciosp já monitoravam o automóvel e viram quando uma família o utilizava minutos antes da chegada dos policiais, o que facilitou a identificação.

Na presença do condutor, o veículo foi removido para a delegacia (93ª DP) pelo guincho da Guarda Municipal, onde passaria por perícia. A proprietária foi contactada e confirmou que o carro havia sido furtado.

Na 93ª DP, um homem de 38 anos, que conduzia o veículo, afirmou tê-lo comprado por R$ 1.000,00 no distrito de Arrozal, sem saber de sua origem ilícita. Ele também não conseguiu identificar o vendedor. O homem foi ouvido e responderá por receptação culposa em liberdade. O carro ficou apreendido na delegacia para ser devolvido à proprietária.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que o caso reforça a importância da tecnologia à disposição das forças de segurança de Volta Redonda, aliada à integração entre os órgãos.

“Esta ocorrência mostra como a tecnologia e a integração entre os órgãos de segurança têm feito diferença no dia a dia da nossa cidade. O trabalho do Sistema Integrado de Segurança Pública, aliado às imagens do Ciosp e ao apoio da Polícia Civil, permitiu que um veículo furtado pudesse ser recuperado, garantindo que a vítima o tivesse de volta. Nossa prioridade é continuar ampliando esse modelo de atuação, que tem se mostrado eficaz, e os números comprovam os resultados positivos que Volta Redonda tem alcançado na segurança pública”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.