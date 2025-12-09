Escola de Hipismo de Volta Redonda encerra o ano com cinco alunos entre os melhores do ranking estadual 

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR) encerra 2025 com cinco de seus alunos no top 5 do ranking estadual em três das modalidades do Ranking Estadual de Hipismo de Salto Iniciante e Aspirante da Feerj (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro). O feito foi sacramentado no domingo (dia 7), quando a equipe disputou a décima e última etapa do Ranking, realizada na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro.

Para a competição, a equipe levou 17 alunos e oito cavalos, conquistando duas medalhas de ouro: Mellina Neves, com Last Catar, no salto de 80 centímetros, e Danilo Andrade, que montou Golden Boy para vencer no salto de 90 centímetros. No total, foram 14 duplas classificadas entre os dez primeiros, em que se pode destacar, ainda, o terceiro lugar de Bárbara de Mirada Ribeiro nos 60 cm, com Vagalume.

O desempenho na última etapa foi fundamental para que Volta Redonda colocasse cinco de seus alunos entre os melhores do ranking estadual. Na categoria de salto de 90 centímetros, foram três alunos entre os cinco melhores do estado: Isabela Carreira em segundo, Cristina Ruffini em terceiro e Danilo Andrade em quarto. No salto de 60 centímetros, Bárbara de Miranda Ribeiro encerrou 2025 em terceiro lugar; e Marcus Ufer ficou em quarto lugar no salto de 80 centímetros.

O professor da EMHVR, Yasser Pereira, comemorou mais um ótimo desempenho da equipe, que coroou mais um ano de muito trabalho e ótimos resultados.

“Nossa equipe cresceu em quantidade de competidores e resultados. Fechamos o ano com alunos no pódio dos campeonatos estaduais, e agora alunos no top 5 no ranking do estado. Parabenizo nossa equipe de trabalho, os pais e os alunos pelas conquistas. E 2026 tem mais!”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a equipe pelo desempenho em 2025. “Não são apenas as medalhas que contam, mas a experiência que esses jovens adquirem na competição, o aprendizado com os professores Yasser e Yuri, memórias que eles irão ter por toda a vida. Nossos alunos são um exemplo para tantos outros jovens que, no futuro, farão parte da Escola de Hipismo, projeto que conta com o trabalho incansável do presidente da Fundação Beatriz Gama, o Vitor Hugo Gonçalves”, disse.

“E um agradecimento especial aos pais dos alunos, que apoiam esses jovens tão talentosos e pela confiança em nosso projeto.”

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.