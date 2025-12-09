PF prende suspeito por estupro de vulnerável em Angra e cumpre mandado de busca em Itatiaia na Operação Prioridade Absoluta

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 9), a Operação Prioridade Absoluta com o objetivo de reprimir a prática de crimes envolvendo abuso sexual infantojuvenil na rede mundial de computadores.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro (6), em Itatiaia (1) e em Magé (1). Também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva: um que foi devidamente cumprido no Rio de Janeiro, com o alvo sendo preso por produção de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil; e o outro em Angra dos Reis/RJ, por estupro de vulnerável.

No curso do cumprimento dos mandados foram realizadas quatro prisões em flagrante. Dois homens foram capturados no Rio de Janeiro: um em Campo Grande, por armazenamento de mídias contendo abuso sexual infantil, e outro em Cosmos, pelo mesmo crime e também por posse ilegal de arma de fogo. Os outros dois homens foram presos em Magé: um deles por armazenar mídias contendo abuso sexual infantil e portar arma de fogo ilegalmente, e o outro apenas pela posse ilegal de arma.

As diligências resultaram de um esforço coordenado entre a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e as Delegacias de Polícia Federal em Volta Redonda, Angra dos Reis e Niterói, além de contar com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu.

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.