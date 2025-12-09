Prefeitura de Resende realiza audiência pública em Visconde de Mauá nesta quarta-feira (dia 10)

A Prefeitura de Resende promove nesta quarta-feira (dia 10), às 14h30min, uma audiência pública em Visconde de Mauá para apresentação dos projetos de intervenções planejados para a região. O encontro será realizado no Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) e é aberto à participação de moradores, comerciantes, lideranças locais e demais interessados.

A audiência tem como objetivo apresentar propostas de qualificação urbana e turística que pretendem fortalecer a identidade cultural, histórica e ambiental de Mauá. As ações previstas incluem iniciativas voltadas à valorização dos atrativos naturais, recuperação de áreas estratégicas e melhorias que visam promover o desenvolvimento local, preservando as características que tornam o distrito um dos destinos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro.

A secretária de Desenvolvimento Urbano de Resende, Mariana Xavier, reforça a importância da participação popular no processo.

“As intervenções que estamos apresentando foram pensadas para potencializar tudo o que Mauá representa, com uma natureza preservada, uma cultura forte e um grande potencial turístico em todo o estado. Queremos construir de forma conjunta, ouvindo quem vive, trabalha e tem pontos importantes a acrescentar nesta construção”, destacou.