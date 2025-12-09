Tutuca apresenta resultados históricos do Turismo e projeta calendário estratégico para 2026

O Conselho Estadual de Turismo se reuniu nesta terça-feira (dia 9), no Roxy Dinner Show, em Copacabana, em um encontro que marcou a apresentação dos resultados do setor em 2025 e as perspectivas do turismo fluminense para 2026. Conduzido pelo secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o evento reuniu representantes do trade, gestores públicos, entidades setoriais e lideranças das 12 regiões turísticas do estado.

Durante a reunião, Tutuca apresentou os resultados que consolidam 2025, antes mesmo de o ano acabar, como o melhor ano do turismo internacional no Rio de Janeiro em mais de três décadas. Até outubro, o estado recebeu 1.796.520 turistas estrangeiros, um crescimento de 48% em relação ao mesmo período de 2024, ultrapassando, em apenas dez meses, todo o fluxo registrado no ano passado. A meta de 2 milhões de visitantes internacionais, inédita na história do estado, será batida até dezembro, segundo as projeções.

O ano de 2025 marcou uma virada de chave para o turismo fluminense. Batemos recordes, ampliamos mercados, fortalecemos o Galeão, internacionalizamos nossas ações e colocamos as 12 regiões turísticas em posição de destaque. O calendário de 2026 reflete essa mesma ambição: consolidar o Rio de Janeiro como um destino globalizado, competitivo e preparado para crescer de forma sustentável, beneficiando a capital e, sobretudo, o interior do estado – afirmou Tutuca.

Outro destaque foi o desempenho do RIOgaleão, que totalizou 14,5 milhões de passageiros entre janeiro e outubro, crescimento de 24% frente a 2024. A projeção oficial indica que o aeroporto deve fechar o ano com mais de 17 milhões de passageiros, reforçando sua recuperação e seu papel como porta de entrada para turistas do mundo inteiro.

Tutuca também apresentou o balanço da promoção internacional, que levou o Rio de Janeiro a mais de 20 cidades do exterior em 2025, incluindo ações inéditas em mercados como China, Emirados Árabes e Canadá, além de iniciativas de grande visibilidade como a ativação no Mundial de Clubes da FIFA, em parceria com Botafogo, Flamengo e Fluminense, que colocou o Rio na Times Square, em Nova York.

No mercado doméstico, a secretaria realizou um dos maiores roadshows da história do estado, percorrendo 14 cidades brasileiras com o projeto Experiência Rio, capacitando milhares de agentes de viagens e promovendo produtos e destinos fluminenses em todas as regiões.

Foco no interior do estado

A interiorização do turismo também foi tema central da reunião. O secretário destacou que a ExpoRio Turismo se consolidou como o maior evento turístico do estado, ganhando em 2025 versões itinerantes na Costa Verde, Caminhos da Serra e Agulhas Negras, ampliando oportunidades de negócios, promovendo capacitação e aproximando governo e municípios.

Foram apresentados ainda os avanços do Programa Estadual do Artesanato, que já contempla 100% dos municípios fluminenses, alcançando mais de 25 mil artesãos, e o progresso do projeto da Escola Estadual de Turismo, que será lançada em parceria com a Faetec, iniciativa que ampliará a formação de mão de obra qualificada no estado. Tutuca também apresentou a nova marca do Turismo Rural, que já conta também com uma placa e um selo para as propriedades do segmento.

Outro destaque foi o avanço do TaxTax Free, que fez do Rio o primeiro estado do Brasil a implementar o modelo de cashback para turistas estrangeiros, com potencial estimado de gerar mais de R$ 2 bilhões por ano em impacto econômico, segundo estudo do IFec-RJ

Calendário de eventos 2026

Ao final do encontro, Tutuca apresentou o Calendário Oficial de 2026, que inclui as principais feiras e eventos do setor no Brasil e no exterior, como FITUR (Madri), ITB (Berlim), BTL (Lisboa e Porto), WTM Latin America, WTM Londres, Festuris, Rio Innovation Week, além de ações de promoção internacional na América do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia.

A reunião encerrou as atividades do Conselho Estadual apresentando um panorama otimista e estruturado para o próximo ano, reforçando que o turismo segue sendo um dos pilares do desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.