Velório de Fábio Fernandes, do Auê, será nesta quarta; sepultamento acontece às 17h no Portal da Saudade

O corpo do empresário e produtor de eventos Fábio Fernandes Vieira, de 57 anos, será velado nesta quarta-feira (dia 10), a partir das 9h30, na Capela 4 do Portal da Saudade, em Volta Redonda. O sepultamento está marcado para as 17h, no Jardim dos Cravos, no mesmo cemitério.

Familiares, amigos e frequentadores do Auê Clube são esperados para prestar as últimas homenagens ao proprietário de uma das casas noturnas mais tradicionais da cidade. A comoção que tomou conta das redes sociais no último dia deve se repetir presencialmente, com manifestações de carinho e reconhecimento pela trajetória de Fábio, figura central da cena cultural e da vida noturna de Volta Redonda há mais de três décadas.

A morte do empresário mobilizou a população e reforçou a importância histórica do Auê, referência no acolhimento e na diversidade para o público LGBTQIA+ e para toda a região Sul Fluminense. A causa da morte não foi divulgada.

Foto: Reprodução