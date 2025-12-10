Idosa de 78 anos é presa por furtar celular em loja no Aterrado

Uma idosa de 78 anos foi presa em flagrante nessa terça-feira (dia 9) após furtar um celular em uma loja no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O crime foi registrado pelas câmeras internas do estabelecimento, que acionou imediatamente o Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) formado por policiais militares e um agente civil.

Segundo o registro de ocorrência, a idosa entrou na loja pedindo a cópia de uma receita médica. Enquanto a funcionária realizava o serviço, ela colocou uma bolsa tiracolo sobre o balcão, posicionada em frente ao celular, e posteriormente guardou o aparelho dentro da própria bolsa. Antes de ir embora, a mulher pagou pela cópia do documento, mas acabou esquecendo de levá-la, detalhe que auxiliou na identificação dela.

O furto ocorreu por volta das 12h30. Funcionários acionaram os agentes da Semop por meio dos grupos de WhatsApp de segurança mantidos pela secretaria. Com base nas imagens e nas informações contidas na cópia deixada no local, os agentes conseguiram localizar a residência da suspeita. No endereço, os policiais explicaram a situação e, ao ser questionada, a idosa entregou o telefone. A filha da mulher também foi informada sobre o ocorrido. Ambas foram conduzidas à 93ª DP, onde a idosa permaneceu detida em flagrante. A autoridade policial arbitrou fiança de um salário mínimo para que ela pudesse responder ao crime em liberdade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da participação da sociedade por meio dos grupos de WhatsApp, que garantem rápidas respostas a crimes e situações de conflito. Ele enfatizou também a importância do combate a qualquer sensação de impunidade.

“Os grupos de WhatsApp mantidos pela Semop têm se mostrado ferramentas fundamentais para aproximar a população das forças de segurança e permitir que situações como esta, mesmo que aparentem ser simples, sejam apuradas com agilidade. Cada denúncia feita de forma responsável contribui diretamente para reduzir a sensação de impunidade e reforçar a atuação das forças de segurança do município. Temos avançado muito, graças ao apoio da população de bem”, afirmou o secretário.

Apesar do grupo de WhatsApp, Coronel Henrique frisou que o Sistema Integrado promove um policiamento suplementar, não substituindo as ações das polícias Militar e Civil e Guarda Municipal, que deverão ser acionadas sempre que necessário através dos números 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).

“A diferença desse policiamento é que o cidadão participa ativamente. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Porque nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas conseguimos ter um cidadão de bem que, bem orientado e ligado à Segurança Pública, conseguirá encurtar a distância entre o problema e a solução”, concluiu.

Foto: Divulgação/Semop.