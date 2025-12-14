Homem é encontrado morto às margens da Rodovia Lúcio Meira, em Volta Redonda

Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (dia 14) às margens da Rodovia Lúcio Meira, próximo à linha férrea, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 15h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da perícia criminal.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar a denúncia de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram uma viatura do Corpo de Bombeiros e um vigilante patrimonial da empresa MRS, responsável pela área ferroviária. O funcionário relatou que, durante uma ronda de rotina, localizou o corpo de um homem negro, envolto em panos e fios, caído ao solo e já sem sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. Um perito criminal esteve no local para os procedimentos técnicos, e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo. Até o momento, a vítima não foi identificada.

O caso foi registrado na 93ª DP, que ficará responsável pela investigação. As causas da morte ainda são desconhecidas.