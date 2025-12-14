Homem é encontrado morto às margens da Rodovia Lúcio Meira, em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (dia 14) às margens da Rodovia Lúcio Meira, próximo à linha férrea, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 15h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da perícia criminal.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar a denúncia de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram uma viatura do Corpo de Bombeiros e um vigilante patrimonial da empresa MRS, responsável pela área ferroviária. O funcionário relatou que, durante uma ronda de rotina, localizou o corpo de um homem negro, envolto em panos e fios, caído ao solo e já sem sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. Um perito criminal esteve no local para os procedimentos técnicos, e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo. Até o momento, a vítima não foi identificada.

O caso foi registrado na 93ª DP, que ficará responsável pela investigação. As causas da morte ainda são desconhecidas.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.