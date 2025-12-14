Oito são detidos por saque após tombamento de carga de cerveja na Serra das Araras

O tombamento de um caminhão carregado com cerveja na tarde deste domingo (dia 14), na pista de descida da Serra das Araras, resultou na detenção de oito pessoas por saque de carga. O acidente aconteceu na altura do km 229, no sentido Rio de Janeiro, e não deixou vítimas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, logo após o tombamento, populares saquearam parte da carga em uma caminhonete e um caminhão. A ação ilegal foi contida por equipes de segurança, que detiveram oito envolvidos. Todos foram encaminhados para a delegacia de Piraí, onde o caso foi registrado.

Por conta do acidente, a faixa da esquerda precisou ser interditada, enquanto o tráfego seguiu fluindo pela faixa da direita. A situação provocou lentidão no trecho durante a tarde.

O saque de cargas em rodovias federais é crime e costuma se repetir em casos de acidentes, especialmente em regiões de serra, onde o trânsito é mais lento e o acesso ao local facilita a ação de oportunistas. Essa prática pode ser enquadrada como furto (Art. 155 do Código Penal), que prevê pena de detenção de um a quatro anos e multa. Se o saque for coletivo, é considerado furto qualificado, com penas mais severas de até oito anos de reclusão.

Foto: Divulgação/PRF