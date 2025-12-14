Jovem é baleado na perna durante confusão no Aterrado; desentendimento teria começado com um ‘esbarrão’

Um jovem de 23 anos foi baleado na perna esquerda durante uma confusão registrada na manhã deste domingo (dia 14), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para o Hospital São João Batista para verificar a entrada de uma possível vítima de disparo de arma de fogo. No hospital, foi confirmado o atendimento ao rapaz, ferido na perna esquerda.

A vítima relatou que o caso aconteceu nas proximidades de um estabelecimento comercial. Segundo ele, após esbarrar em um homem não identificado, teve início um desentendimento. Durante a discussão, o agressor teria utilizado uma arma de fogo para agredi-lo com coronhadas e, em seguida, efetuado um disparo que atingiu sua perna.

O jovem permaneceu em observação médica e não pôde comparecer à delegacia para prestar depoimento. A ocorrência foi registrada na 93ª DP como lesão corporal. Até o momento, o autor não foi identificado nem preso.

Foto: Arquivo