Veículo capota na Dutra e motorista é socorrido inconsciente em BM; estado de saúde dele é grave

Um veículo capotou na madrugada deste domingo (dia 14) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 2h, na altura do km 292 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um VW Polo, pertencente a uma locadora de veículos, perdeu o controle da direção, colidiu contra a defensa metálica às margens da pista e capotou em seguida. O carro ficou imobilizado na faixa da esquerda, provocando a interdição parcial da via.

O condutor, de 37 anos, foi encontrado inconsciente e socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. De acordo com a unidade médica, o estado de saúde dele é considerado grave, com suspeita de lesão na coluna cervical.

No horário do acidente, chovia de forma leve, o que deixou a pista molhada e pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Apesar da interdição parcial, não houve congestionamento, já que o fluxo de veículos era baixo durante a madrugada.

Foto: Divulgação/PRF