Jovem é detido por suspeita de tráfico de drogas no São Sebastião, em VR

Um jovem de 19 anos foi detido na manhã deste domingo (dia 14) por suspeita de tráfico de drogas no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 10h, após uma abordagem realizada por equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi resultado de um trabalho de patrulhamento e abordagem de rotina. Durante a intervenção, os agentes encontraram entorpecentes. O material foi apreendido.

Participaram da ação policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e do Serviço Reservado da unidade. Após a detenção, o homem foi encaminhado à 93ª DP.

Foto: Divulgação