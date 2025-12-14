Sob a liderança do prefeito Tande Vieira, Resende passa a integrar o Conselho da Rede Mercocidades

Resende foi escolhida para integrar o Conselho da Rede Mercocidades durante a Cúpula realizada no último dia 5 de dezembro. O Conselho reúne 77 cidades de 13 países da América Latina, incluindo grandes municípios do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, Bolívia, Honduras e Venezuela.

A participação no Conselho garante a Resende voz ativa na construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, sustentabilidade, integração regional, cultura e relações institucionais em nível continental. A escolha do município representa um reconhecimento ao trabalho sério e consistente desenvolvido pela atual gestão municipal, com impacto que ultrapassa as fronteiras locais.

Para o prefeito Tande Vieira, a conquista reforça o protagonismo de Resende. “Participar do Conselho da Rede Mercocidades é um reconhecimento ao trabalho responsável que estamos realizando em Resende. Passamos a ter voz ativa na construção de políticas públicas em nível continental, trocando experiências e buscando soluções que vão refletir diretamente na qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito.

A Rede Mercocidades reúne cidades que lideram debates e apresentam soluções para os principais desafios urbanos da América do Sul. Fazer parte desse grupo é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade e uma importante oportunidade para trazer boas práticas, experiências exitosas e novas soluções para o município. Com essa conquista, Resende avança e amplia sua presença em espaços estratégicos de cooperação, diálogo e desenvolvimento regional.

Foto: Divulgação