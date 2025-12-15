IBGE: Volta Redonda registra queda nos nascimentos e alta nos divórcios

Volta Redonda registrou, em 2024, uma nova redução no número de nascimentos e um aumento expressivo nos divórcios, segundo as Estatísticas do Registro Civil divulgadas nesta quarta-feira (dia 10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números mostram mudanças relevantes no comportamento demográfico do município e reforçam tendências que já vinham sendo observadas no ano anterior.

De acordo com o levantamento, foram contabilizados 2.559 nascidos vivos totais em 2024, indicador que considera todos os bebês registrados no ano, independentemente da data do parto. Quando analisados apenas os nascimentos ocorridos dentro de 2024, o total chega a 2.892. Ambos os números ficaram abaixo dos de 2023, quando o município registrou 2.799 nascidos vivos totais e 3.145 partos realizados no ano. A retração confirma a desaceleração do crescimento populacional, um movimento que tem se espalhado por várias cidades do país.

Em relação às mortes, Volta Redonda registrou 2.871 óbitos em 2024, ligeiramente abaixo dos 2.991 do ano anterior. Desse total, 2.475 eram moradores da cidade, contra 2.453 em 2023. Apesar da queda na soma geral, os dados apontam para estabilidade da mortalidade entre residentes.

Casamentos sobem, divórcios disparam

O comportamento dos relacionamentos também passou por mudanças significativas. Os casamentos civis cresceram de 1.287 em 2023 para 1.547 em 2024, retomando fôlego após um ano de retração. Já os divórcios mantiveram a curva ascendente, saltando de 616 para 813, um aumento de 32%.

A alta acompanha uma tendência nacional motivada, entre outros fatores, pela maior procura por escrituras extrajudiciais, que tornam o processo mais simples e rápido.

Tendência estadual

O estado do Rio de Janeiro também apresentou queda nos nascimentos: foram 163.339 em 2024, redução de 7% em relação aos 175.637 do ano anterior, retração maior que a média nacional, de 5,8%.

As mortes aumentaram 1,9%, passando de 145,3 mil para 148,2 mil, sendo 4,6% por causas não naturais. Os casamentos caíram 1% no estado, enquanto no país houve crescimento. Já os divórcios avançaram 4,9%, chegando a 39.942.

Pela primeira vez, a guarda compartilhada superou a guarda exclusiva materna em divórcios judiciais com filhos.

Mortalidade volta a subir

No cenário nacional, o Brasil registrou 1.495.386 mortes em 2024, alta de 4,6% após dois anos consecutivos de recuo. Segundo o IBGE, o aumento está ligado ao envelhecimento populacional e ao fim do efeito de redução pós-pandemia.

Pessoas com 60 anos ou mais representaram 72% de todas as mortes no país, um crescimento de 5,6% nessa faixa etária. Os nascimentos somaram pouco mais de 2,3 milhões, queda de 5,8% em relação a 2023.

Por que esses dados importam

Mais do que números, os indicadores divulgados pelo IBGE delineiam a base sobre a qual se planeja o futuro das cidades. As informações são essenciais para definir investimentos públicos em saúde, educação, assistência social e infraestrutura, permitindo que gestores adequem ações às demandas reais da população.

O monitoramento anual da dinâmica demográfica ajuda a antecipar desafios, orientar políticas de longo prazo e reduzir desigualdades, contribuindo para decisões que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores de Volta Redonda e de todo o país.

Foto: Reprodução