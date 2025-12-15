Suspeito de furtar TV em loja na Amaral Peixoto é preso e tem carro apreendido

Um homem de 45 anos foi detido na noite desse domingo (dia 14) após furtar uma televisão de uma loja na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. O suspeito acabou preso por agentes da Operação Segurança Presente após câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) identificarem o veículo utilizado por ele, e auxiliarem os policiais a chegarem até o homem.

Depois de saberem que o suspeito estaria a bordo de um Celta preto, os policiais da Operação Segurança Presente repassaram a informação à Semop, que, através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), conseguiu identificar o automóvel.

Os agentes então chegaram até o suspeito em um condomínio, na Rodovia do Contorno. No local, o homem permitiu a entrada dos policiais em sua residência e confessou que havia furtado a televisão do estabelecimento comercial, justificando que cometeu o crime para pagar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. A TV furtada foi entregue aos policiais.

O suspeito foi conduzido à delegacia (93ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto, permanecendo preso. O veículo utilizado na ação criminosa foi autuado e apreendido pela Guarda Municipal por estar com licenciamento irregular, sendo removido para o pátio da corporação.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância da atuação integrada e da presença permanente das forças de segurança nas ruas.

“A Operação Segurança Presente é um exemplo claro de como o patrulhamento ostensivo, aliado à tecnologia e à integração entre as forças de segurança, produz resultados concretos. Nossa orientação é de tolerância zero com qualquer prática criminosa e graças ao nosso sistema de monitoramento por câmeras e equipes preparadas foi possível agir com rapidez, garantindo mais segurança para comerciantes e moradores”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.

