Caminhão tomba na Dutra e causa congestionamento em Barra Mansa

Um caminhão carregado de garrafas de água potável tombou na tarde desta sexta-feira (dia 23) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu no km 275 da pista sentido Rio de Janeiro e provocou a interdição parcial da via, com a faixa da direita totalmente obstruída.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do impacto e dos transtornos no trânsito, ninguém ficou ferido. O tombamento ocorreu em meio à chuva, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

A interdição parcial gerou congestionamento no trecho.

Foto: Reprodução/Redes Sociais