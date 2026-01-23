Homem é preso em Resende por assalto à mão armada contra motorista

A Polícia Civil de Resende cumpriu, nesta sexta-feira (dia 23), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos suspeito de envolvimento em um roubo à mão armada ocorrido em janeiro de 2025, no bairro Morada da Colina. O crime aconteceu quando a vítima estava estacionada nas proximidades de uma faculdade e foi surpreendida pelo assaltante, que entrou no veículo armado e ordenou que o motorista entregasse a direção.

Após a ação, a vítima foi liberada e procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Com base nas informações repassadas, a equipe da 89ª DP iniciou as investigações, conseguiu identificar o suspeito e representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

Com o mandado expedido, os policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando transferência para o sistema prisional.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população com denúncias, destacando que informações da comunidade são fundamentais para a prevenção e elucidação de crimes na cidade.