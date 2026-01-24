Homem recém-saído do sistema prisional é preso novamente por tráfico de drogas em Barra Mansa

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (dia 23), no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do 28º BPM, após informações apontarem a venda de entorpecentes na Rua Demócrito de Souza Pinto.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até o local e abordou três pessoas nas proximidades de um bar. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os abordados. No entanto, em buscas nas imediações, os agentes localizaram uma bolsa plástica contendo 28 pinos de cocaína, totalizando 54,7 gramas da droga, além de R$ 67 em dinheiro e um aparelho celular.

Questionados sobre o material, o homem de 23 anos assumiu a posse da droga. De acordo com o registro policial, ele afirmou ter saído recentemente do sistema prisional e que estaria comercializando entorpecentes, recebendo cerca de R$ 30 por plantão. Os outros dois envolvidos, ambos com 18 anos, disseram ser usuários e que estavam no local para comprar drogas.

Todos foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Após laudo prévio confirmar a substância apreendida, o homem de 23 anos permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas. Os demais foram ouvidos e liberados.

Foto: Divulgação/Polícia Militar