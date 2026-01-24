Suspeito é detido com crack e maconha no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (dia 23), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua Frei Henrique Soares quando observaram um indivíduo já conhecido da guarnição, que carregava uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou se desfazer do material e fugir, mas foi alcançado poucos metros à frente.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 17 pedras de crack, totalizando 3,4 gramas, duas trouxinhas de maconha, seis cigarros da droga, além de sete isqueiros e R$ 61 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi conduzido algemado à 93ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Militar