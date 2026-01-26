Após apagões recorrentes, Neto avalia novo equipamento para poda de árvores em VR

Diante das constantes quedas de energia registradas em Volta Redonda, a Prefeitura avalia alugar um caminhão equipado para poda com linha viva, tecnologia que permite a realização de cortes em árvores próximas à rede elétrica sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia. A informação foi confirmada pelo prefeito Neto (PP) após reunião realizada na quarta-feira (dia 21) com representantes da concessionária Light, responsável pelo serviço no município.

O equipamento, semelhante ao utilizado pela Comlurb, no Rio de Janeiro, possibilita podas menos agressivas, maior segurança para os trabalhadores e menor impacto ambiental. Segundo o prefeito, a iniciativa busca minimizar os efeitos das chuvas fortes e da falta de manutenção preventiva, frequentemente apontada pela população como uma das principais causas dos apagões.

“Ontem [quarta-feira], eu conversei com uma pessoa que tem um equipamento desse. Nós vamos alugar para melhorar nesse corte de árvores”, afirmou Neto.

Reclamações generalizadas

A instabilidade no fornecimento de energia elétrica tem se tornado um problema recorrente e de grande impacto para moradores de diversos bairros da cidade. As reclamações se multiplicam nas redes sociais e atingem residências, comércios e até serviços essenciais.

Em comentários publicados no Instagram da Folha do Aço, leitores apontam falhas estruturais no sistema. “Não fazem mais manutenções preventivas, há necessidade de reforço nas linhas”, escreveu um internauta.

Outra leitora desabafou: “Vila Rica tem anos que essa situação vem acontecendo. Prefeito, vereadores, Ministério Público, Defensoria Pública, Procon, Light, Aneel… todo mundo sabe e nada é feito. Muito difícil viver refém disso!”.

Há também relatos de prejuízos materiais e riscos à saúde. “É um problema constante principalmente para pessoas acamadas, que precisam de oxigênio. Como fica a situação? E ainda queimam nossos aparelhos”, comentou uma moradora. Outro leitor ironizou: “Fica sem pagar um dia pra ver como eles cobram!”.

Bairros ficaram até 30 horas sem energia

Os episódios mais recentes reforçam a insatisfação da população. No último sábado (dia 17), moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes ficaram cerca de 30 horas sem energia elétrica. Houve registros de interrupções prolongadas também nos bairros Aterrado, Jardim Amália, Belmonte, Siderlândia e Padre Josimo, onde a falta de luz chegou a durar até 24 horas.

No Santa Rita do Zarur, especificamente na Rua Cambuquira, moradores relatam que o transformador da Light apresenta falhas pelo menos duas vezes por semana, com chuva ou sem chuva.

Impacto em prédios públicos

Segundo o prefeito Neto, os problemas no fornecimento de energia também atingiram prédios públicos. “O que está acontecendo nessas ruas está acontecendo também com próprios públicos”, afirmou.

No sábado (dia 17), poucas horas antes da partida entre Volta Redonda e Flamengo, o Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, ficou sem energia elétrica. Já a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), onde também funciona o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), permaneceu praticamente dois dias sem eletricidade, comprometendo atendimentos à população. Situação semelhante foi registrada no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, no Aterrado.

Reunião e promessas de melhoria

O prefeito Neto afirmou que, durante a reunião, representantes da Light reconheceram a gravidade da situação e prometeram reforçar as equipes de atendimento.

“Eles falaram que estão fazendo de tudo para evitar que isso aconteça. Estão contratando gente para trabalhar nos reparos e na queda da energia. A cobrança da população está muito grande, não só em Volta Redonda, mas em toda a nossa região, em todo o estado do Rio de Janeiro”, disse.

Neto ressaltou que a concessionária entende que o atual cenário é insustentável.

“Ficar do jeito que está, eles sabem que não pode continuar. Tem que ter gente para recuperar quando a energia cai, de qualquer maneira, com muito mais rapidez. Eles entendem isso e estão nos prometendo que vão melhorar”, completou.

Enquanto isso, moradores de Volta Redonda seguem convivendo com apagões frequentes, prejuízos materiais e a expectativa de que as medidas anunciadas resultem, de fato, em melhorias no fornecimento de energia elétrica na cidade.

O que diz a Light

Em nota enviada à Folha do Aço, a Light informou que, para 2026, estão previstas novas ações, como a continuidade das podas preventivas de árvores, a substituição de dispositivos para maior robustez do sistema e a instalação de novos equipamentos de proteção.

A concessionária declarou ainda que reforça seu compromisso com a confiabilidade do serviço prestado e que segue investindo continuamente em manutenção e melhorias, com o objetivo de atender a população com mais qualidade e segurança.