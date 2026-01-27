Munir articula com Estado e Prefeitura abertura de base do Segurança Presente no Retiro

O projeto Segurança Presente será ampliado para o bairro Retiro, em Volta Redonda, com a inauguração de uma nova base prevista para fevereiro. Os detalhes da entrega da unidade foram definidos em reunião realizada nessa segunda-feira (dia 26), no Palácio Guanabara, entre o deputado estadual Munir Neto, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, e o secretário de Estado de Governo, André Moura.

Durante o encontro, intermediado por Munir, o prefeito confirmou ao secretário que as obras de adaptação do espaço onde o projeto funcionará já foram concluídas. A base, localizada em frente à subprefeitura do Retiro, passou por reforma completa e receberá os equipamentos e mobiliários necessários para abrigar o Segurança Presente.

Além disso, a pedido do deputado estadual, a Prefeitura de Volta Redonda cederá três viaturas para viabilizar o início das operações “Conseguimos, com isso, antecipar a inauguração da expansão do Segurança Presente para o Retiro. Esse é um programa que se mostrou eficaz na Vila Santa Cecília, no Aterrado e no Centro. Agora, com muito merecimento, é a vez do Retiro ganhar mais segurança”, destacou Munir.

O secretário de Estado de Governo afirmou que o planejamento estratégico para a inauguração já está pronto. No entanto, explicou que a chegada das viaturas do Estado poderia levar de dois a três meses. Nesse momento, o prefeito reforçou o apoio do município à iniciativa. “Vamos entregar a base e ceder as viaturas. Quando o contrato do Estado estiver concluído e as viaturas chegarem, poderemos reforçar outra área. Vamos seguir na vanguarda”, disse Neto.

Munir agradeceu o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Volta Redonda. “Essa união de forças faz a população ganhar. O povo está cansado de brigas e disputas pessoais ou políticas. O bem comum precisa estar em primeiro lugar. Vamos unir todos que puderem e quiserem fazer o bem para nossa população”, afirmou o deputado, que acrescentou: “Goataria também de agradecer o empenho do Coronel André Luiz Caetano Gomes, atual Superintendente da Operação Segurança Presente no Rio de Janeiro, pelo apoio”.

Foto: Divulgação