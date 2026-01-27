Dupla é presa suspeita de furtar cerca de R$ 69 mil em sucata de bronze da CSN, em Volta Redonda

Dois homens, de 37 e 30 anos, foram presos em flagrante na noite dessa segunda-feira (dia 26), em Volta Redonda, suspeitos de envolvimento no furto de aproximadamente 2,4 toneladas de sucata de bronze, avaliadas em cerca de R$ 69 mil, pertencentes à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O caso ocorreu na região da Ponte Alta, após tentativa de fuga durante fiscalização interna da empresa.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo CIOSP para prestar apoio na entrada da usina, onde vigilantes desconfiaram da carga transportada por um caminhão da própria empresa. Durante a vistoria de rotina, o motorista tentou deixar o local de forma repentina, seguindo em direção à área externa da usina.

A fuga foi interrompida porque a via estava parcialmente bloqueada por outro caminhão. Nesse momento, os vigilantes conseguiram abordar o veículo e conter os dois ocupantes, que ainda tentaram fugir a pé. Ambos foram imobilizados e mantidos sob custódia até a chegada da Polícia Militar.

Os suspeitos foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos em flagrante. O material foi apreendido e o caso registrado como crime previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal. Um dos vigilantes envolvidos na ocorrência precisou de atendimento médico e foi levado a um hospital particular antes de retornar à delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Civil vai investigar se há participação de outros envolvidos e se esse tipo de prática vinha ocorrendo anteriormente dentro da empresa.

Foto: Divulgação