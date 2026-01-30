Em Copenhague, Cláudio Castro se reúne com a Agência de Governo Digital da Dinamarca para ampliar o alcance dos serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro

O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta sexta-feira (30/01), em Copenhague, com a Agência de Governo Digital da Dinamarca para trocar experiências e ampliar o alcance dos serviços públicos digitais do Governo do Rio de Janeiro, hoje o mais inovador do país. A ideia é, agora, investir na promoção de compras públicas sustentáveis e de governança digital integrada para a modernização da administração pública. Novos encontros acontecerão entre técnicos dos governos fluminense e dinamarquês.

-O Rio de Janeiro é um estado digitalmente mais centrado no cidadão Brasil. Avançamos também em temas como infraestrutura tecnológica, governo digital, segurança da informação e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). É uma grande honra estar na Dinamarca, referência mundial em governo digital e inovação pública. O Rio e a Dinamarca já têm um histórico de parceria nessa agenda. Na nova etapa, iremos focar em serviços como licitações, além de aperfeiçoar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação), que já impactou mais de 1 milhão de cidadãos. Queremos assegurar mais eficiência, transparência e sustentabilidade – ressaltou o governador.

Atualmente, o Rio de Janeiro possui o datacenter público mais moderno do país, hospedando sistemas essenciais como matrícula informatizada, gestão de recursos humanos e o SEI.

Além disso, o portal RJ Digital oferece mais de 2,4 mil serviços à população fluminense. São mais de 1,6 milhões de usuários cadastrados e mais de 45 milhões acessos. Os serviços também estão na palma da mão pelo Aplicativo RJ Digital.

Em parceria com as prefeituras, o Estado lançou no início deste ano o conceito Phygital, uma união entre o ambiente físico e o digital, com a implantação de unidades presenciais que

oferecerão, em um só lugar, serviços públicos. Serão 16 cidades beneficiadas em uma primeira etapa. As primeiras estruturas funcionarão em Nova Friburgo, Volta Redonda, Paraíba do Sul, Barra Mansa e Valença.

-O digital é o caminho para um governo mais transparente, ágil e justo, e o Rio de Janeiro quer trilhar esse caminho lado a lado com a Dinamarca – destacou Castro.