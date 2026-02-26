26.2 C
V Redonda
quinta-feira, fevereiro 26, 2026
Defesa Civil de Barra Mansa atualiza situação sobre elevação do Rio Paraíba do Sul

FOLHA DO ACO
A Coordenadoria de Defesa Civil de Barra Mansa informa que o nível do Rio Paraíba do Sul está em elevação devido ao volume de chuvas registrado em toda a região, especialmente nos municípios da região das Agulhas Negras, entre Itatiaia e Barra Mansa.
No início da tarde desta quinta-feira, dia 26, por volta das 12h, o rio atingiu a cota de 4,2 metros em Barra Mansa, com vazão de 655 metros cúbicos por segundo. O nível está acima da média, que é de 2,3 metros, mas abaixo da cota de transbordo, estabelecida a partir de 4,5 metros. O aumento no nível já ocasionou pontos de alagamento na Rua Pedro Paulino, no Centro, próximo ao Fórum, na Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, e também nos bairros Vista Alegre e Saudade, nas proximidades do Senai.

De acordo com a Defesa Civil, as ocorrências registradas até o momento não são classificadas como graves. As equipes seguem em atendimento e monitoramento constante das áreas mais suscetíveis a alagamentos. “Os alagamentos estão ocorrendo por conta de retorno, quando a água do rio, em elevação, retorna pela rede de drenagem pluvial e acaba escoando para as ruas”, explicou coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, que ainda reforçou o alerta à população, especialmente aos moradores de áreas ribeirinhas.

_ Estamos acompanhando a elevação do Rio Paraíba do Sul em tempo real. Apesar de já termos alguns pontos de alagamento, a situação não é grave neste momento. Pedimos que a população ribeirinha redobre a atenção, pois o rio pode apresentar elevação rápida. Nossas equipes estão mobilizadas e prontas para atender qualquer ocorrência – disse.

Equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também estão percorrendo as áreas atingidas para realizar o cadastro dos moradores e a entrega de kits de limpeza, com o objetivo de auxiliar na higienização e desinfecção dos imóveis após a baixa das águas.
A Defesa Civil também esclarece que não procede a informação que circula nas redes sociais sobre a abertura de comportas por parte de Furnas. Atualmente, a Usina Hidrelétrica de Funil, em Resende, opera com vazão de 258 metros cúbicos por segundo, considerada vazão mínima. A elevação do nível do rio em Barra Mansa é consequência direta das chuvas registradas nos municípios da região.

A tendência, segundo o monitoramento técnico, é que o volume do rio se estabilize e comece a reduzir ao longo do dia, caso não haja novos acumulados significativos de chuva. “Seguimos em monitoramento permanente e orientamos que, em caso de emergência, a população entre em contato pelos canais oficiais, pelo telefone 199, pelo WhatsApp da corporação – (24) 98121-3427 – ou pelos demais meios de comunicação oficiais”, destacou João Vitor.
A Defesa Civil reforça ainda a importância do cadastro para recebimento de alertas: basta enviar o CEP da residência por mensagem de texto para o número 40199 e passar a receber avisos preventivos diretamente no celular.

Fotos: Paulo Dimas

