Alerj vai homenagear policiais mortos em megaoperação com Medalha Tiradentes Post Mortem

Os cinco agentes de segurança pública mortos na Megaoperação Contenção, no Complexo do Alemão, em outubro do ano passado, serão condecorados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com a Medalha Tiradentes post mortem. As homenagens, propostas por meio de projetos de resolução, foram aprovadas nesta quinta-feira (dia 26), em discussão única. Essa é a maior honraria concedida pelo Parlamento fluminense.

Os textos seguirão para promulgação do presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL), e serão publicados no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.Serão homenageados os policiais civis Rodrigo Velloso Cabral (Projeto de Resolução 1.807/25), Rodrigo Vasconcellos Nascimento (Projeto de Resolução 2.204/25) e Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho (Projeto de Resolução 1.809/25), além dos dois 2º Sargento da Policial Militar, Cleiton Serafim Gonçalves (Projeto de Resolução 1.808/25) e Heber Carvalho da Fonseca (Projeto de Resolução 1.810/25).

A megaoperação, que deixou 122 mortos, entre eles 117 suspeitos e esses cinco policiais, foi planejada para o cumprimento de mandados de prisão e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho, incluindo chefes de outros estados escondidos naquela região.A autoria original é do deputado Marcelo Dino (União). Também assinam como coautores os deputados Rodrigo Bacellar (União), Alan Lopes (PL), Alexandre Knoploch (PL), Dr. Pedro Ricardo (PP), Filippe Poubel (PL), Índia Armelau (PL), Jorge Felippe Neto (Avante), Lucinha (PSD), Luiz Paulo (PSD), Munir Neto (PSD) e Rodrigo Amorim (União).