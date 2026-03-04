Cão comunitário é assassinado em Barra do Piraí

A Secretaria do Bem-Estar Animal de Barra do Piraí está acompanhando um caso de maus-tratos na Praça Nilo Peçanha, na noite desta terça-feira (dia 3), que resultou na morte de um cachorro comunitário. Este é o terceiro caso em 10 dias no município barrense, levantando um alerta sobre a importância da denúncia.

O suspeito do crime foi conduzido pela Polícia Militar até a 88ª Delegacia de Polícia Civil, mas foi liberado por falta de provas. Diante disso, a secretária do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, reforçou que a denúncia é essencial para coibir atos tão cruéis como esse.

“Faço um apelo à população para que denuncie e deponha contra esses casos à Polícia Civil. O anonimato é totalmente garantido. Filmagens, narrações, qualquer forma de denúncia é válida. É o terceiro animal morto em Barra do Piraí em 10 dias, não podemos aceitar isso”, disse Luciene.

Maus-tratos a animais são crime no Brasil, previstos na Lei nº 9.605, de 1998, a Lei de Crimes Ambientais. A pena pode chegar a cinco anos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. A Secretaria do Bem-Estar Animal está acompanhando o processo, prestando todo o apoio necessário para que a justiça seja feita.

“Acompanharemos todo o caso até que o responsável seja devidamente punido aos olhos da lei. Casos de maus-tratos a animais não são aceitos em Barra do Piraí. Estamos em contato também com o Governo Federal para mandarmos uma mensagem clara: ninguém sairá impune”, finalizou Luciene.