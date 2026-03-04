Supercarga especial retoma deslocamento pela Via Dutra nesta quinta-feira (dia 5)

A concessionária RioSP informou que o conjunto transportador responsável por uma supercarga especial voltará a circular pela Via Dutra nesta quinta-feira (dia 5), dando sequência à operação em um novo trecho previamente programado.

De acordo com a empresa, que integra o grupo Motiva, a carga está atualmente estacionada em Volta Redonda, na altura do km 264. A previsão é que o deslocamento seja retomado a partir das 9h, com destino ao km 239, em Piraí.

No ponto de parada, o conjunto deverá permanecer estacionado para avaliação técnica e verificação das condições necessárias para a continuidade da viagem.

A concessionária destacou que, caso haja qualquer interferência no tráfego durante a operação, equipes da própria empresa e da Polícia Rodoviária Federal prestarão apoio aos motoristas e acompanharão de perto o deslocamento, a fim de minimizar impactos e garantir a segurança viária.

Motoristas que utilizam o trecho devem redobrar a atenção e, se possível, programar o deslocamento para evitar retenções nos horários previstos para a passagem da supercarga.