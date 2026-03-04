Estudante é preso por perseguição e violência contra ex-companheira em Piraí

Policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia prenderam, no fim da tarde de ontem (dia 3), um estudante de 22 anos acusado de perseguir e praticar violência psicológica contra a ex-companheira, de 23 anos, no distrito de Arrozal, em Piraí. De acordo com as investigações, o motivo seria o inconformismo com o término do relacionamento e a dúvida quanto à paternidade do bebê que a jovem espera.

— Estamos diante de mais um caso em que o fim do relacionamento não é aceito por uma das partes, que passa a agir de forma obsessiva e ameaçadora. Isso é crime e precisa ser reprimido com firmeza — afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Na delegacia, a vítima relatou que decidiu encerrar o relacionamento antes do Carnaval após constantes saídas noturnas do companheiro para uso de drogas. Segundo a jovem, após a separação, o estudante passou a vigiá-la em diferentes horários, seguindo-a nas ruas e, em algumas ocasiões, pulando o muro e invadindo a residência.

— A perseguição se tornou reiterada e invasiva. Ele procurava familiares da vítima diariamente, tentando forçar uma reaproximação e criando um ambiente de medo constante. O estudante insistia para que a ex-companheira retomasse o relacionamento e passou a ameaçá-la, afirmando que, caso a visse com outro homem, ela “veria o que iria acontecer” — explicou o delegado Antonio Furtado.

Na manhã de ontem, a jovem compareceu à delegacia apresentando mensagens enviadas pelo investigado, nas quais ele afirmava ser o pai da criança e pressionava a ex-companheira, mesmo a jovem alegando que ele não é o pai.

— A situação se agravou na noite anterior ao registro da ocorrência, quando o estudante abordou a ex-companheira na rua e afirmou que voltariam a ser um casal, “ela querendo ou não”. Nenhuma mulher é obrigada a manter relacionamento contra a própria vontade. Quando há ameaça e intimidação, a conduta ultrapassa qualquer conflito pessoal e se torna caso de polícia — destacou o delegado Antonio Furtado.

Diante da análise das mensagens e da constatação de risco iminente à integridade psicológica da vítima, equipes da Polícia Civil se dirigiram à residência da mãe do suspeito, onde ele foi localizado e conduzido à delegacia de Piraí.

— Diante do conjunto probatório e da gravidade dos fatos, determinei a prisão em flagrante pelos crimes de perseguição e violência psicológica, cujas penas somadas podem chegar a cinco anos de reclusão. Quanto à paternidade, se há questionamento, o caminho correto é a Justiça, por meio de exame de DNA. Jamais a perseguição, a ameaça ou a tentativa de impor medo à mulher— declarou o delegado Antonio Furtado.

O estudante possui cinco anotações anteriores por porte de drogas para consumo próprio, todas registradas em via pública de Piraí.

— Entendo que a liberdade imediata pode representar risco à vítima. Nosso dever é agir preventivamente para evitar que a violência evolua para algo ainda mais grave — concluiu o delegado Antonio Furtado.