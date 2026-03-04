Vereadora Gisele Klingler vai participar da 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da ONU

A vereadora de Volta Redonda, Gisele Klingler (PSB), participará da 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), promovida pela Organização das Nações Unidas. O encontro será realizado entre os dias 9 e 19 de março de 2026, na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA). A parlamentar integrará a delegação brasileira que participará da conferência.

A CSW é considerada o principal espaço intergovernamental global dedicado à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento de mulheres e meninas. A conferência reúne representantes de Estados-membros, organismos internacionais e organizações da sociedade civil para debater políticas públicas, apresentar avanços e negociar compromissos internacionais.

Em uma das agendas durante o evento, Gisele participará, encontro parlamentar organizado pela União Interparlamentar (UIP) em parceria com a ONU Mulheres, com o tema: “O papel dos parlamentos na promoção da paridade na tomada de decisões e na garantia de acesso à justiça com perspectiva de gênero para mulheres e meninas”.

Para Gisele, a participação na CSW70 representa uma oportunidade estratégica e reforça a importância de conectar o debate internacional à realidade municipal.

— É com muito orgulho que faço parte da delegação brasileira na CSW70. Não é apenas uma agenda simbólica, é uma agenda estratégica. Este é o principal espaço global de debate sobre igualdade de gênero, e o que é discutido ali influencia políticas públicas no mundo inteiro. Como presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara de Volta Redonda, estar onde essas diretrizes estão sendo construídas é fundamental — afirmou a vereadora.

Segundo a parlamentar, os temas da conferência dialogam diretamente com sua atuação em Volta Redonda, especialmente nas iniciativas voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, ao fortalecimento da participação feminina na política e à ampliação da rede de proteção.

— A CSW70 debate temas centrais para aquilo em que acreditamos: paridade na política e combate à violência. Tenho certeza de que vamos trazer boas práticas para Volta Redonda e referências internacionais que possam qualificar projetos de lei e políticas públicas na nossa cidade. Também é uma forma de dar visibilidade ao município e mostrar que as mulheres daqui têm representação ativa nos espaços globais de decisão. Me sinto muito honrada por representar Volta Redonda em um espaço tão importante — acrescentou.

Nesta 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), os debates terão como foco três eixos centrais: o fortalecimento do acesso à justiça para mulheres e meninas (tema prioritário); a participação política das mulheres e o enfrentamento às violências (tema de revisão); e o empoderamento de mulheres idosas (tema emergente).