Colisão entre motos deixa três feridos na BR-393, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (dia 27), em Volta Redonda. A colisão ocorreu por volta das 7h20, no km 282 da BR-393, na altura do bairro Caieiras.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, uma das motos seguia no sentido Barra do Piraí, enquanto a outra acessava a rodovia ao sair do bairro, quando houve a colisão transversal. Com o impacto, dois homens e uma mulher sofreram ferimentos leves.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital São João Batista. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Foto: Divulgação/PRF